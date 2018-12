“Presepi in mostra” è la rassegna nazionale del presepio organizzata dall’Associazione Nazionale Amici del Presepio con il patrocinio del comune di Venafro e consiste in una ricca esposizione di presepi ed opere d’arte ispirati al tema della Natività. La mostra sarà inaugurata oggi, venerdì 7 dicembre, alle ore 18:00, presso la Palazzina Liberty in corso Lucenteforte e sarà aperta tutti i giorni, compresi i festivi, dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 20.00 fino al 13 gennaio.