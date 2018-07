L’artista molisana Carmen Del Russo inaugura mostra personale “CODICI IDENTIFICATIVI” domenica 08 luglio 2018, alle ore 21.00, nei locali della Palazzina Liberty di Venafro (IS).

All’inaugurazione saranno presenti anche il M° Angelo Delli Carpini (sax) e il pianista Marciano Oliva per una performance musicale che è parte integrante della presentazione della mostra con letture di testi dell’artista della performer Paola Castelli. Con la mostra “Codici identificativi”, curata dal critico d’arte Lorenzo Canova, Carmen Del Russo si presenta al pubblico con una selezione antologica e l’ultima produzione artistica. Le opere che saranno ospitate nella sala espositiva della Palazzina Liberty vanno dalla pittura su tela e su supporti come acciaio e legno, all’assemblage di diversi materiali come metalli, policarbonato e forex, alle installazioni in alluminio; dalla pittura alla fotografia in una carrellata di immagini e suggestioni che testimonia la grande attualità e l’intensità del suo linguaggio artistico, in uno stile raffinato, proteso ad una incessante evoluzione della sua ricerca.

“Questa metamorfosi, che inizialmente sembrava coinvolgere solo la pittura figurativa e le indagini iconiche, ha invece coinvolto anche l’astrazione, le ricerche legate a una visione analitica”… “in queste opere del ciclo Codici Identificativi, che danno il titolo alla mostra, l’artista ha lavorato sui codici QR e sulla loro trasformazione e negazione, visti e stravolti come simboli delle codificazioni imposti dalla vita e dalla società, delle omologazioni che il suo vento pittorico cerca di sollevare come un velo che cela la verità e la reale essenza della vita e delle cose” dal testo critico di Lorenzo Canova “Questo spaccato di arte al femminile consente di leggere e conoscere l’approccio di Carmen alla realtà complessa e in parte insondabile che ci circonda… in una dimensione sinestetica, nella quale la musica e la pittura interagiscono(e non si può non pensare a Mussorgsky) i “codici identificativi” di Carmen Del Russo sono quelli che si legano ai nostri stati d’animo, alle nostre emozioni e al modo in cui attraversiamo attimi dell’esistenza, tra ironia, riflessione, leggerezza e dolore.”

Prof.ssa Antonella Presutti “Nella musica, con la sua intrinseca capacità di esprimere emozioni anche in modo articolato e antitetico, ho cercato le relazioni con il mio operato trovando una corrispondenza di “partitura” tra alcuni brani musicali e le strutture delle trame pittoriche di alcune mie opere”… “Il seeking, la curiosità, la ricerca di “elementi” che portano a costruire l’insieme, anche attraverso le emozioni, è fondamentale per la strutturazione del mio linguaggio espressivo.” All’inaugurazione saranno presenti il M° Angelo Delli Carpini e il M° Marciano Oliva (pianista) che suoneranno brani musicali di Astor Piazzolla ad integrazione di questa visione artistica, che sarà esplicata nella lettura da parte della performer Paola Castelli, di brevi scritti dell’artista. “L’esposizione è diffusa anche sul territorio di Venafro in una sorta di mostra on the road o in “non luoghi dell’arte” con grandi manifesti che si diversificano per la scelta dell’immagine, una performance per poter coinvolgere anche chi non frequenta i luoghi ufficiali dell’arte. La scelta, di inserire l’immagine parziale del mio volto con un primissimo piano sull’ occhio insieme alle opere diventa una “provocazione” per incuriosire anche il passante.”

La mostra Codici identificativi, è già stata presentata con successo di pubblico e di critica, presso la sala espositiva centrale della Ex-Gil di Campobasso, patrocinata dalla Regione Molise, dall’Assessorato alla Cultura della Regione Molise dalla Fondazione Molise Cultura, dal Comune di Campobasso, dal Comune di Monteroduni e dal Comune di Torella del Sannio. L’artista, a conclusione della mostra, ha donato un’opera alla Fondazione Molise Cultura in una cerimonia di consegna al Presidente della Regione Molise dott. Donato Toma.

Carmen Del Russo

Nata a Monteroduni (IS), ha iniziato l’attività artistica giovanissima con la prima mostra nel 1980. ”Pervenuta ad un’autonoma espressione grazie anche all’esperienza maturata in seguito a continui confronti con artisti e aree culturalmente diverse” di G. Severino, partecipa attivamente a rassegne d’arte, mostre e ad iniziative culturali in Italia e all’estero.

Insignita di numerosi riconoscimenti per l’attività artistica come il Premio Internazionale Michelangelo Buonarroti patrocinato dal MIBAC e il premio speciale “Human Rights 1948/2008” o in Concorsi Internazionali come il 1°premio vinto nel 2016 al XX concorso di arte contemporanea “Russian Art Week” a Mosca, con esposizione Palazzo degli Artisti di Mosca.

E’ stata inserita nella selezione di Arte contemporanea “MAESTRI” e nel volume “ITALIANI” curati da Vittorio Sgarbi che ha scritto di lei ”La selezione del suo operato in occasione del progetto editoriale “ITALIANI” attesta la validità del suo impegno stilistico. La sua presenza conferma la grandezza del panorama artistico contemporaneo” Impegnata anche nell’organizzazione e promozione dell’attività espositiva del Liceo Artistico “G.Manzù” di Campobasso, dov’ è docente di Discipline Grafiche e Pittoriche, ha ideato e curato ARTEGIOVANI, l’esposizione diffusa delle opere degli studenti del liceo nelle vetrine delle attività commerciali del centro di Campobasso. Attualmente vive e lavora tra Torella del Sannio e Campobasso.

e-mail: [email protected]

sito internet: www.delrusso.it/carmen