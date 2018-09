Venerdì 21 settembre, alle ore 19, presso la Palazzina Liberty a Venafro, è in programma un convegno dal titolo “Alla riscoperta delle nostre tradizioni… Ceppagna”.

Convegno, fortemente voluto, dal presidente dell’associazione “Cippus Informa Molise”, Daniele Di Meo, e dai suoi collaboratori. Un’importante occasione per far riemergere le antiche tradizioni ormai abbandonate da anni e che, per Di Meo, devono essere riportate alla luce.

Ad introdurre la discussione sarà di presidente dell’associazione “Cippus Informa Molise” Daniele Di Meo, il cui slogan è: “La finestra sul Molise… si apre a Ceppagna che è il primo paese entrando nel Molise”.

A seguire, nell’arco della serata, sono previsti gli interventi di:

– Dott. Emilio Pesino (presidente del Parco Regionale dell’Olivo di Venafro)

– Prof. Ferdinando Alterio

– Prof. Claudio Cardines

– Dott.sa Giovanna Maria Maj (Accademia Italiana della Cucina – delegazione di Isernia)

– Arch. Franco Valente

Saluti:

– Avv. Alfredo Ricci (Sindaco di Venafro)

– Ing. Vincenzo Cotugno ( Assessore alla Cultura e Turismo Regione Molise)