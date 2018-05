Per l’ottava edizione del Maggio dei Libri, kermesse nazionale patrocinata dal Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Tursimo, EtCetera si fa in quattro, in collaborazione con il Comune di Venafro e la Cooperativa Sociale Il Geco, firmando quattro incontri d’autore. I primi due avranno luogo nel Chiostro di Sant’Agostino della Biblioteca Civica rispettivamente giovedì 17, alle 21, e venerdì 18, alle 18.

Karl Louis Guillen, ex condannato a morte, recluso per vent’anni nel carcere di massima sicurezza di Florence, in Arizona, viene liberato nell’agosto 2013 a seguito di un’intricata vicenda giudiziaria. Le terrificanti condizioni della detenzione lo inducono ad organizzare azioni a tutela dei diritti dei detenuti, subendo ritorsioni. ‘Il tritacarne’ è un coraggioso pamphlet di denucia contro i coni d’ombra del sistema giudiziazio americano.

Paolo Pecere, una delle voci più originali della filosofia italiana contemporanea, firma con ‘La vita lontana’, il suo primo romanzo, una radiografia delle crisi che stiamo vivendo. Il fallimento viene assorbito dalla fuga verso l’Oriente. Che non è miraggio esotico né sublimazione kitsch, ma l’ultima, disperata occasione per rinascere. Due appuntamenti imperdibili.