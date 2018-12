Il gravissimo incidente sul lavoro si è verificato questa mattina a Venafro. Un operaio di 55 anni, è caduto da un traliccio della rete elettrica, per cause in corso di accertamento, mentre stava effettuando dei lavori di manutenzioni sulle linee elettriche.

L’uomo è precipitato al suolo dopo un volo di circa 8 metri. Le sue condizioni sono apparse subito gravissime ed è stato trasportato dai sanitari del 118, giunti sul posto, al Veneziale di Isernia dove lotta tra la vita e la morte. Sul caso stanno indagano i Carabinieri di Venafro.