Uno spettatore d’eccezione, accolto assai favorevolmente dai propri concittadini, per l’ultima replica de L’Opera di San Nicandro sulla piazzetta della Ss.ma Annunziata.

Parliamo del venafrano Mons. Claudio Palumbo, Vescovo di Trivento, arrivato appositamente nel proprio Comune d’origine per assistere al dramma sacro sulla vita dei Santi Martiri della città, tante volte seguito da fanciullo. Il suo arrivo è risultato oltremodo gradito e in tanti gli si sono stretti intorno per salutarlo e parlargli.

Mons. Palumbo ha distribuito sorrisi a tutti, intrattenendosi a parlare con quanti erano nella piazzetta. Quindi ha seguito con assoluta e continuativa attenzione la proposta teatrale, non mancando al termine di congratularsi con gli interpreti unendosi agli applausi dell’intero pubblico.

Tonino Atella