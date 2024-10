di Redazione

Nuova gestione a Venafro per lo storico bar “La Bussola” che si trova situato all’ingresso Nord della città. La sua storia ultratrentennale fa di questo locale un punto di riferimento molto apprezzato non soltanto dalla gente di passaggio, ma anche dai tanti clienti affezionati che amano l’ottimo caffè e le svariate preparazioni dolci e salate per una colazione al top o uno sfizioso aperitivo. Auguriamo a tutto lo staff un grande in bocca al lupo, sicuri che saprà ancora deliziarci con le prelibatezze che riuscirà a proporre.