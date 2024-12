Mercoledì 4 dicembre apre in Via Pedemontana a Venafro un nuovo Supermercato della catena Decò Superfreddo. Il nuovo punto vendita vuole essere sempre più la scelta quotidiana, con l’affidabilità, la convenienza, la competenza, la cortesia, la vicinanza e tutti i valori del Gruppo Decò. Il Gruppo alimentare D’Appollonio è lieto di annunciare l’evento, che avrà inizio alle ore 9:00, nei nuovi locali che puntano a diventare il riferimento per la spesa quotidiana, offrendo un’esperienza d’acquisto di qualità e una vasta gamma di prodotti per soddisfare le esigenze di tutti.