La situazione del Torrente Rava di Venafro sembra non interessare a nessuno, lasciato a se stesso, ormai da anni, è diventato un canale di scolo per acque di ogni genere e colore. Le condizioni del torrente sono sotto gli occhi di tutti, le foto che vengono postate sui social mostrano chiaramente gli effetti dell’inquinamento ambientale, uno spettacolo degradante a cui ormai non si fa nemmeno più caso.

Abbiamo più volte messo in risalto quanto sta accadendo nella Piana di Venafro, grazie alle tante segnalazioni ricevute dai cittadini, ma al momento di risposte neanche l’ombra. Tutto scorre nella più assoluta indifferenza, basta guardare gli argini del fiume come sono ridotti, per comprende lo stato di abbandono in cui versa il Rava. Cogliamo l’occasione per invitare di chi di dovere, ancora una volta, ad intervenire per risolvere il problema e dare risposte ai cittadini che non hanno più voglia di essere presi in giro.