E’ un’estate “rovente”, non c’è che dire, per i venafrani. Soprattutto per quanti, cioè la massa, hanno a cuore la sopravvivenza, la continua apertura e la funzionalità di Convento e Basilica di San Nicandro, messe in forse per il calo delle vocazioni e conseguentemente del numero di frati della Provincia Monastica di S. Angelo e San P. Pio, Provincia che si appresta a chiudere ben tre Conventi in Molise. In effetti dai primi di settembre, è stato anche sostanzialmente ribadito a conclusione del vertice a Foggia tra Ministro Provinciale dei Frati Minori Cappuccini, Sindaco di Venafro, Don Salvatore Rinaldi, vicario foraneo d’Isernia/Venafro, neo Rettore del Convento venafrano F. Antonio Losapio, amministratori e cittadini venafrani, è stato ribadito –si scriveva- l’accorpamento del sito religioso venafrano con quello isernino e la presenza a scavalco di un frate da Isernia a Venafro per assicurare la messa domenicale, dopodiché si tornano a serrare le porte di Convento e Basilica venafrani. La cosa non piace affatto alla quarta città del Molise, dal che mugugni, contrarietà e proteste dei fedeli venafrani, da sempre legatissimi per fede e convinzione a tali siti religiosi. Ed infatti lo si ricava anche dall’accluso testo trasmesso dai Portatori di Busto, Reliquie e Statue dei Santi Martiri di Venafro in occasione dell’imminente processione del 26 luglio, storico rito per ringraziare i Martiri dello scampato pericolo del terremoto che investì Venafro ai primi dell’800 senza arrecare morti grazie all’intercessione – è la convinzione popolare- dei Santi Martiri. La città cioè reclama che in un modo o nell’altro Convento e Basilica restino continuativamente aperti per accogliere fedeli e devoti, rigettando senz’altro la loro seppure temporanea chiusura. In atto cioè un sostanziale tiro alla fune, il cui esito resta tutto da leggere. Intanto ci si prepara in massa a Venafro alla processione del 26 luglio, non escludendosi proteste clamorose.