di T.A.

I LETTORI, “IMPOSSIBILE PERCORRERE SU GOMMA O A PIEDI LA STRADA CHE PORTA ALLA DISCARICA COMUNALE DI VENAFRO”.

L’anno nuovo si apre, puntualmente, con ennesima puntata della rubrica “Venafro non le manda a dire”, la vetrina popolare di tutto quanto non va in città. La nuova puntata è a firma di un noto professionista venafrano che spiega : “Giorni addietro –attacca l’uomo- dovevo raggiungere la discarica comunale di Venafro alla periferia sud della città e mi sono avviato in auto dopo aver caricato sulla vettura quanto avevo in mente di lasciare alla discarica. Una volta imboccato la via dei pioppi che conduce alla discarica mi sono reso conto della difficoltà della cosa, date le tantissime buche lungo la strada polverosa e nient’affatto asfaltata. Ho cercato di procedere tra mille sbalzi a destra e sinistra rischiando le sospensioni della vettura, ma alla fine ho dovuto desistere tornando indietro”. Ed allora, chiediamo, cosa ha fatto? “Non ho potuto scaricare alcunché, non riuscendo a raggiungere la discarica, per cui ho riportato tutto a casa! Lungo tale arteria però ho notato tanti rifiuti e cose vecchie abbandonati ! Mi chiedo: è mai possibile tenere una strada comunale in simili impossibili condizioni senza intervenire? Eppure l’arteria è quotidianamente trafficata, data la necessità di tanti di lasciare roba in discarica. Noi cittadini constatiamo l’impossibile situazione e gli amministratori del Comune di Venafro non se ne avvedono? E’ da non credere quanto accade !”. Repliche? Siamo a disposizione!