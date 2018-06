E’ stata formalizzata la costituzione della “Associazione Musicale Liberty”, libera associazione apolitica ed apartitica, fondata con il proposito di diffondere e promuovere la valorizzazione dell’arte in tutte le sue manifestazioni, ampliare la conoscenza della cultura musicale, letteraria ed artistica, attraverso contatti fra le persone, enti e associazioni.

I soci fondatori intendono promuovere, organizzare e gestire manifestazioni musicali, rassegne, concerti, mostre, incontri di letteratura, premi, congressi, conferenze, spettacoli, feste ed ogni altra iniziativa utile alla promozione e diffusione dell’arte e della cultura.

I soci fondatori sono: l’avv. Franco Macerola (presidente), la dr.ssa Rossella Simeone (vicepresidente), M° Barbara Cimorelli (violinista), M° Fernando Raucci (direttore d’orchestra), M° Laura Verrecchia (mezzo soprano), l’ing. Marciano Oliva (pianista compositore), Nicandro Rodi (musicista-trombettista), Gianni Di Chiaro (regista-attore).

L’Associazione Musicale Liberty ha in programma per il 2018 una serie di eventi musicali a cominciare dal mese di agosto 2018, con eventi autunnali ed uno di chiusura anno nel mese di dicembre e gennaio. Arrivederci a presto, con l’augurio di promuovere, con il vostro sostegno, la crescita e l’esigenza culturale delle persone, in special modo dei giovani, nella scuola di ogni ordine e grado ed in tutti i luoghi di aggregazione sociale.