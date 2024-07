di Redazione

Nasce l’Associazione Commercianti Venafro!

A presentarla quest’oggi presso la Palazzina Liberty il suo Direttivo al completo: Carmine Amoroso presidente, Simonetta Villanova vicepresidente, Antonino Ricci segretario, Giovanni Visone tesoriere e Mariapaola Rea. Obiettivi: voce unica per tutti i commercianti di Venafro, iniziative per il rilancio del settore, eventi programmati, servizi per gli associati.

L’invito per tutti i commercianti e’ di aderire all’Associazione per iniziare un cammino nuovo nell’esclusivo interesse della categoria.