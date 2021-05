E’ di qualche ora fa la notizia che un centauro, proveniente dalla zona campana, sulla variante Sesto Campano – Montaquila in direzione Isernia, avrebbe perso il controllo della moto, per cause ancora da accertare, e sarebbe caduto rovinosamente sul manto stradale. Con lui erano presenti altri centauri che hanno avvertito i soccorsi. Il giovane motociclista è stato trasportato all’Ospedale Veneziale di Isernia e non è in pericolo di vita.