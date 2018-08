“Molise, la grande bellezza”, l’evento si svolgerà giovedì 23 agosto, alle ore 20,30, nello stupenda cornice del Castello Pandone di Venafro. Messo in scena da Vittorio Sgarbi, è una rappresentazione scenica in due atti accompagnata da musica classica che consente di esplicare in maniera scenografica e parlata le bellezze architettoniche, monumentali, pittoriche della regione Molise. In questo modo Sgarbi rende omaggio al Molise.