L’Assessore alla viabilità Anna Barile rende noto che, con ordinanza n. 12 del 05/03/2021, in riferimento alle problematiche inerenti la viabilità su Via del Tiro a Segno e Via Maiella evidenziate da segnalazione di pericolo da parte del Comandante della Compagnia dei Carabinieri di Venafro Maggiore Mario Giacona, e dopo riunione tenutasi presso il Comando della Polizia Municipale anche alla presenza del Comandante della Tenenza GDF di Venafro Luogotenente Paolo Zitti, si è stabilito di:

– regolamentare Via del tiro a Segno istituendo il senso unico di marcia con direzione da Via Maiella verso Viale san Nicandro;

– invertire di conseguenza l’attuale senso di marcia di Via Leone Marsicano con direzione da Viale San Nicandro verso Via Maiella

– date le caratteristiche delle strade interessate ed a tutela della sicurezza della circolazione veicolare e pedonale

si e’ ritenuto inoltre opportuno revocare il senso unico di marcia su Via San Marciano al fine di non arrecare notevoli disagi ai residenti considerato il fatto che risulta essere una zona residenziale.