VENAFRO : RONCONE, ZAVARONE, ROSSETTI, CIPRIANO, IANNIELLO, VELARDI, COIA,MARTINO, SYLLA SYLLA, PAOLELLA, CAPO. A DISPOSIZIONE VALENTE, TORPA, CIOLLI, CANTONE, FUSORRO, PARISI E DI IORIO

AGNONE : CASTELLI, PIERRTON, LITTERIO,LESTINI, DE LORENZO, PISTILLO, FERNANDEZ, PIETRANGELO, DI CIOCCO, D’ORTA, IONNA. A DISPOSIZIONE FALCIONE, VITALE, DI FILIPPO, COLATO E BRISOTTO

ARBITRO: MATTEO PASQUA

RETI : AL 6’ E ALL’81’ SYLLA SYLLA, AL 60’ VELARDI

Dinanzi ad un pubblico ridottissimo, e con presenze agnonesi ridotte al lumicino a testimonianza del ridotto richiamo esercitato dal match, un tempo invece di grossa presa sul pubblico d’ambo le parti, il Venafro ha avuto agevolmente ragione dell’Agnone, con una rete nel primo tempo ed altre due nella ripresa. Volenterosi gli ospiti, con l’ex calciatore/giocatore Marinelli positivamente irriducibile ad incitare i suoi da bordo campo a testimoniare la personale passione che continua ad animarlo, ma con poco altro per impensierire Velardi & Company. E così il Venafro, ordinato e senza strafare, non ha dovuto sudare le proverbiali sette camice per aggiudicarsi una partita ampiamente sotto controllo. Hanno anche colpito due pali i locali, a dimostrazione della loro netta superiorità in campo. Gli agnonesi, per lo più giovanissimi, si sono prodigati, specie nel primo tempo hanno cercato di controbattere, per poi calare nettamente nella seconda frazione. Nella giornata da segnalare la doppietta del volenteroso colored Sylla Sylla, che ha combattuto su ogni pallone, ha vinto contrasti ed ha segnato un gol per tempo, procurandosi altresì il rigore trasformato da Velardi, a sua volta impeccabile a dirigere la squadra in campo. Con questo successo il Venafro rinforza il suo quarto posto in classifica, ribadendo la volontà societaria di accedere ai play off interregional per la serie D.