A causa delle abbondanti piogge il fiume Volturno è straripato a Venafro nell’area a ridosso dell’Oasi Le Mortine. I Vigili del Fuoco sono al lavoro per mettere in sicurezza le abitazioni della zona. La situazione è comunque sotto controllo e l’allarme sta lentamente rientrando. Sempre nel territorio comunale di Venafro allagamenti anche in località Santa Cristina, nei pressi di un laghetto per la pesca sportiva.