Con l’arrivo del maltempo nel nosocomio di Venafro tornano i problemi legati alle inflitrazioni dell’acqua nella struttura. Una situazione che si protrae da tempo, ma non si fa nulla per rimediare a questo tipo di problema che crea enormi disagi sia agli utenti che agli operatori.

La pioggia ancora una volta ha invaso la zona del punto di primo intervento con tutte le conseguenze del caso. A nulla sono valse le proteste negli anni e gli appelli all’Asrem per effettuare interventi risolutivi in modo da evitare il ripetersi degli allagamenti. Medici, infermieri e pazienti non posso più sopportare una situazione al limite della decenza.