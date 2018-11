L’ISDE Molise in collaborazione con l’Associazione “Mamme per la Salute e l’Ambiente Onlus” di Venaro, e con il patrocinio del Comune di Venfaro, invita, per lunedì 12 novembre 2018, alle ore 18.30, presso la sala Convegni – ex Palazzo Armieri – in Venafro, tutti i cittadini di Venafro e della Valle del Volturno per illustrare i dati sullo stato di salute della popolazione molisana in rapporto con l’inquinamento ambientale che soprattutto nel territorio venafrano risulta essere particolarmente importante anche alla luce dei significativi dati epidemiologici che verranno illustrati nel corso della conferenza. Parteciperanno alla conferenza stampa i responsabili dell’Istituto di Fisiologia Clinica del CNR di Pisa.