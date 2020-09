Redazionale – “Le aziende informano”:

Ancora una promo eccezionale da non perdere e che vi lascerà a bocca aperta. Lo staff di Luce&Regalo, è pronto ascoltare le vostre richieste e assecondare le vostre necessità. E sarà lieto di assistervi nella scelta degli oggetti che più colpiranno la vostra attenzione.

Articoli confezionati con cura ed eleganza che non deluderanno le vostre aspettative. Il grande showroom di oltre 600mq di Luce&Regalo, inoltre, mette a vostra disposizione una vasta scelta di oggettistica, articoli d’arredamento, piccoli e grandi elettrodomestici che sapranno soddisfare anche le persone più esigenti.

Promo “Mordi & Fuggi” (promozione valida fino a martedì 15 settembre)

– Servizio piatti 19pz per 6 persone e 2 barattoli in porcellana bianca con decori tortora, disponibile anche in senape in offerta da euro 150,00 sc.50% euro 75,00!!!! Pochi pezzi in magazzino.

– SERVIZIO PIATTI, CAFFÈ E POSATE PER 6 PERSONE IN PROMO DA EURO 290,00 A EURO 130,00!!!! POCHI PEZZI IN MAGAZZINO

– SERVIZIO TAVOLA CON CAFFÈ E BICCHIERI PER 6 PERSONE IN PROMO DA EURO 220,00 A EURO 120,00!!!! SOLO POCHI PEZZI IN MAGAZZINO!

– SERVIZIO CAFFÈ PER 12 PERSONE DA EURO 132,00 PROMO A EURO 60,00!!!

POCHI PEZZI IN MAGAZZINO

– SERVIZIO 18PZ IN PROMO A EURO 80,00

– Servizio per 6 persone con 6 coppette gelato/macedonia, 1 piatto a servire, 1 nsalatiera e serv.caffè marchio Weissestal Home Concepts in promo da euro 470,00 a euro 240,00.