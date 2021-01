A denunciare la situazione indecorosa e di degrado che si presenta agli occhi dei venafrani, è la pagina Facebook “Eco’n’Troll – Valle del Volturno“.

“Dicono che lo sport faccia bene alla salute. Che mantenga giovani, che aiuti a dimagrire. Non sono solo luoghi comuni, sono luoghi del Comune che restano tagliati fuori dall’ordine e dalla pulizia.

Le zone antistanti il campetto da calcio e il campo da tennis, hanno più l’aspetto di una discarica abusiva a cielo aperto, che un aspetto funzionale all’attività che dovrebbero promuovere al loro interno.

Belle immagini davvero, quelle che abbiamo ricevuto stamattina. Sembrano rappresentare benissimo lo stato di degrado in cui bivacca un paese in cui stanno per essere rase al suolo le mura di una vecchia scuola ma che non riesce a gestire in modo decoroso la faccenda dello studio epidemiologico.

Insomma, un paese capovolto. In cui i cittadini rispettano le regole della raccolta differenziata mentre non si capisce chi debba rispettare le stesse quando un mondezzaio come quello che vedete nelle foto continua a fare bella mostra di sé da tempo immemore.

Immaginiamo commenterete dicendo: “Ma il centro di raccolta è a pochi metri!”. Il centro di raccolta è a pochi metri, giusto. Ma chi provvederà al trasferimento del letamaio a vista? Ringraziamo l’amico troll che ha inviato le foto“.