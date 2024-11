di T.A.

Il 29 e 30 novembre prossimi torna il teatro di CTA MUSUCAL di Venafro che propone “LE SORELLE Z”, commedia brillante con testo e regia di Gino Matrunola. L’appuntamento al teatro sala 1 dello stesso centro artistico in via Conca Casale. Con la scenografia di Mariantonietta Inforzato andranno in scena Enrico Antonelli, Daniela Cataldo, Maria Cotugno, Ingrid Maria Garzia e Fernando Pirolli. Sinossi del lavoro teatrale : tre sorelle condividono casa e vita. La “Z” assume vari significati all’interno della commedia. “Le sorelle Z” sono tre zitelle che si ritrovano a vivere la vita cercando di combattere il pregiudizio della donna single. Non rispettare i canoni delle società e delle menti tradizionali può essere una scelta di vita o una coincidenza, forse non scelta. Due intrusi entreranno nelle loro vite e nel racconto della commedia brillante con qualche colpo di scena inaspettato. Uno spettacolo per tutta la famiglia. Info e prenotazioni 339/7869575.