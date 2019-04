L’Associazione “Mamme per la Salute e l’Ambiente Onlus” di Venafro, in collaborazione con il Collettivo Divergente e con il patrocinio del Comune di Venafro, promuove un evento dal titolo “ Investiamo in salute” che si terrà nei locali della Palazzina Liberty di Venafro nei giorni di Sabato 6 e Domenica 7 Aprile 2019.

L’iniziativa è volta a pubblicizzare la donazione del 5 x 1000 a favore dell’ Associazione “ Mamme per la Salute e l’Ambiente Onlus” in vista di diverse problematiche da affrontare in merito alla situazione ambientale del territorio, ma vuole anche portare all’attenzione dell’opinione pubblica, e premiare un modello industriale virtuoso, attento all’ambiente ed alla salute pubblica.

La partecipazione dei ragazzi del Collettivo Divergente, che allieteranno con le loro musiche l’evento, e l’allestimento di un piccolo rinfresco, faranno dell’iniziativa un momento ludico e leggero da condividere con tutta la cittadinanza.

L’Evento è incentrato sulla mostra di 13 abiti realizzati dall’associazione con materiale riciclabile, di cui 12 saranno messi all’asta Domenica 7 aprile, uno invece sarà donato. Pubblichiamo le foto di 3 dei 13 abiti a titolo indicativo del genere di recupero messo in essere e di riutilizzo di materiali che, sottratti alle discariche ed agli inceneritori riprendono nuova vita.

Sarà fissata per ogni abito una base d’asta che varierà da un minimo di € 50.00 ad un massimo di € 100.00. Chi volesse partecipare all’asta può iscriversi compilando la SCHEDA per ISCRIZIONE ASTA e inviando entro e non oltre il 3 Aprile a [email protected] oppure direttamente recandosi presso la Palazzina Liberty sabato 6 aprile

A fine asta l’abito nella foto centrale, realizzato interamente di pasta, singolarmente cucita a mano, sarà donato alla ditta La Molisana azienda leader nel settore della pastificazione ed orgoglio regionale, per la loro politica industriale capace di coniugare Lavoro e Salute

Ognuno dei 12 abiti che saranno messi all’asta potrebbe essere utilizzato nelle vetrine dei negozi nelle settimane antecedenti la Santa Pasqua per promuovere le proprie attività e nel contempo il sostegno alla lotta all’inquinamento per tutelare la nostra salute. Registriamo grande partecipazione di gruppi di commercianti di Venafro che si sono già iscritti per partecipare all’asta con un loro delegato. Per ulteriori eventuali informazioni su come partecipare all’asta telefonare a Maria al num.: 347 932 9072.