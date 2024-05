di T.A.

Di un venafrano, che gentilmente ha fatto pervenire in redazione la foto allegata attestante il rifacimento della segnaletica stradale orizzontale all’imbocco di Viale Vittorio Emanuele III provenienti da Corso Campano, di un venafrano -si scriveva- ospitiamo volentieri la personale esternazione circa la necessità di diverse regole comportamentali da parte di tutti perché si possa vivere meglio nell’abitato cittadino. Ecco il pensiero dell’uomo riguardo alla foto in questione : “COME SAREBBE BELLO SE CI SI TENESSE MOLTO DI PIU’ ALLA SEGNALETICA DELLA VIABILITA’ CITTADINA !”. Il nostro cioè, venendo all’essenza della sua motivata esternazione, auspica tutt’altri comportamenti da parte degli automobilisti nel centro cittadino, a partire proprio dall’imbocco del citato viale da Corso Campano. In parole povere niente soste selvagge di moto ed auto in loco, maggiori controlli delle forze dell’ordine e si vivrà tutti meglio ! Avverrà finalmente tutto questo, oggi che c’è a terra la ben più visibile e nuova di zecca segnaletica orizzontale ? Non è solo un auspicio del cortese lettore/fotografo venafrano, ma un “caldo” invito a che tanto avvenga !