I lavori programmati per il rifacimento delle strisce pedonali su via Colonia Giulia, stanno creando non pochi problemi ai commercianti e ai cittadini, che lamentano la paralisi del traffico con conseguente aumento dell’inquinamento, dovuto agli scarichi delle auto che procedono a rilento lungo l’arteria principale di Venafro.

Sono molte le segnalazioni arrivate in redazione da parte di chi lamenta il fatto che i lavori sono in corso in pieno giorno e negli orari in cui il flusso veicolare su via Colonia Giulia è più intenso. Fortunatamente le scuole sono ancora chiuse, altrimenti il caos sarebbe stato totale.

Rifare le strisce pedonali in pieno giorno è ormai una prassi consolidata di molte amministrazioni comunali, ma nonostante le proteste e i disagi, si continua a far finta di nulla. Nessuno è contrario ai lavori, necessari per la città e per la sicurezza dei pedoni, ma se venissero compiuti in orari più consoni, sarebbe meglio. In questo modo si eviterebbero tanti problemi alla cittadinanza che già ne deve affrontare troppi.