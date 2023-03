A fine gara mister Camorani del Venafro ammette l’inferiorità tecnica dei suoi nei confronti dell’Isernia e parla di successo meritato dei padroni di casa, in effetti padroni del match per 90’ e meritevoli della vittoria. Così in estrema ed impietosa sintesi (dal punto di vista del mister venafrano …) il match Isernia/Venafro, risolto dai padroni di casa con un gol per tempo e coi venafrani mai pericolosi sotto la rete avversaria. Aldilà del risultato, quello che non è andato giù agli sportivi venafrani, peraltro assenti ad Isernia, è stato il commento finale post/match alle tv locali da parte del tecnico venafrano : “Questo è il Venafro …. La nostra rosa è ridotta … Ci sono diversi infortunati … Abbiamo fatto il massimo … Di più non si poteva “. E’ così che si motiva una squadra ? E’ questo lo spirito giusto per affrontare un derby ? Permettete qualche dubbio ! Tanto puntualizzato, effettivamente il Venafro ha subito tanto a Isernia, senza mai rendersi pericoloso. Tanta differenza in campo, soprattutto sotto il profilo emotivo e tecnico, per cui la sconfitta è stata la logica conseguenza. Altra domanda tv al tecnico venafrano : “Domenica al “Del Prete” di Venafro arriva il Campobasso, il primo della classe, per cui un altro impegno difficile per i suoi. Cosa prevede ?”. Camorani, “Si, ne siamo consapevoli e daremo il massimo, sperando in un risultato utile”. E gli appassionati venafrani ci contano per interrompere la serie negativa e restare in zona play/off, oggi fortemente a rischio. Il Venafro che ha affrontato l’Isernia, perdendo : Roncone, Fusotto (Rossetti), Zavarone, Cipriano, Ianniello, Velardi, Coia, Paolella (Torpa), Sylla (Mancone), Famiano e Capo.