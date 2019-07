Ad annunciarlo è l’Assessore alla viabilità al Comune di Venafro Anna Barile.

“L’intenzione dell’Amministrazione è di favorire la fruizione del centro urbano da parte di tutti i cittadini privilegiando la circolazione pedonale in luogo di quella veicolare nei fine settimana in modo da consentire a famiglie, giovani ed anziani di poter liberamente godere degli spazi pubblici per migliorare forme di aggregazione sociale”.

Pertanto sarà istituita area pedonale in via sperimentale dal 13/07/2019 al 31/07/2019 con riserva di progroga, durante i gine settimana e precisamente il sabato dalle ore 20.00 alle ore 24.00 e la domenica dalle ore 18.00 alle ore 24.00.

La chiusura al transito sarà disposta sul tratto di C.so Campano compreso tra l’intersezione con Via Collegio dei Fabbri ed il civico 79. Inoltre, sarà disposto lungo tutto il tratto sopracitato, il divieto di sosta.

Sarà disposto accesso unicamente ai veicoli al servizio delle persone invalide in possesso dell’apposito regolare contrassegno di parcheggio che negli orari e giorni di apertura della Farmacia abbiano necessità di dover usufruire del servizio, oltre che ai detentori di aree private idoneo allo stazionamento dei veicoli situate nel suddetto tratto.