Dopo l’andata dei quarti di Coppa Italia (2-1 per il Venafro), venafrani ed isernini di nuovo contro nell’anticipo della 10^ d’eccellenza al Del Prete di Venafro

Gli esami ? Non finiscono mai ! Ed altrettanto i derby, le rivalità sportive ! Prendiamo Venafro ed Isernia, club calcistici d’eccellenza molisana da sempre fieramente contrapposti. Si sono appena incontrati, mercoledì scorso al Del Prete di Venafro, per l’andata dei quarti di Coppa Italia, partita avvincente e finita a favore dei venafrani per 2 a 1 (reti di Bianchi e Velardi su rigore per i venafrani e dell’ex Panico per l’Isernia), e domani tornano a confrontarsi ancora al Del Prete per l’anticipo della decima d’andata dell’eccellenza molisana. Fischio d’inizio di tale attesissimo derby di campionato alle h 14,30 e c’è da giurare che farà … “caldo” tanto sul rettangolo di gioco che tra le opposte tifoserie, tenute comunque ben distanziate tra tribuna e prato. Qualche numero per presentare tale attesissimo ed incerto derby d’eccellenza di sabato pomeriggio 12 novembre a Venafro.

L’Isernia è seconda in classifica (guida in solitudine il Campobasso 1919) con 24 punti, grazie ad 8 vittorie, nessun pari ed 1 sconfitta. Ha realizzato sin qui 42 reti, subendone 7. Il Venafro invece è quarto con 20 punti (6 vittorie, 2 pari ed 1 sconfitta) e conta su 38 realizzazioni e 9 gol incassati. Il favorito di tale prossimo derby ? Difficile dirlo, perché se i numeri dicono “Isernia”, il fattore campo dice “Venafro”! Perciò match da non perdere e da “soffrire dannatamente” su ambo i fronti, praticamente da vivere come suol dirsi … in apnea, cioè sena nemmeno respirare ! Tutti qui, comunque, quest’anno i derby tra Venafro ed Isernia ? Assolutamente no ! Il 23 novembre prossimo infatti “i cugini”, leggi Isernia e Venafro, torneranno a confrontarsi per il ritorno dei quarti di Coppa Italia, questa volta nel capoluogo provinciale e partendo dal 2 ad 1 dell’andata a favore dei venafrani ! I derby … ! Quanto di più bello, avvincente ed imprevedibile possa esserci e perciò da non mancarvi per nessun motivo al mondo !