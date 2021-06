di Tonino Atella

Ma c’è anche chi è … dalla parte dei piccioni!

Tanti i piccioni in volo sull’abitato di Venafro e conseguentemente tanto il loro sterco, o guano che dir si voglia, ad infastidire e preoccupare un sacco di persone. Basta sentire qualcuno sul tema. “ ‘Sti piccioni … -attacca un venafrano decisamente contrariato- sono tantissimi e si posano ovunque, chiaramente depositando dappertutto ! Dal cimitero comunale ai vicoli del centro storico, dai giardini dei palazzi nella Venafro antica ai condomini nella parte piana della città, si notano ovunque con conseguenze facilmente immaginabili! E’ un’invasione vera e propria! Ne consegue che gli escrementi di tali volatili si trovano dappertutto, fiori e piante su balconi e terrazzi ne restano rovinati, né bastano i soliti dissuasori ad allontanarli ! Qualcosa bisogna pur fare per arginare il fenomeno assolutamente dilagante, perché ne va della pulizia e del decoro della città, ma anche della salute di tutti noi residenti !”. Sulla questione, come solitamente accade, c’è però anche chi la pensa in maniera diversa. Trattasi di animalisti ed ambientalisti, favorevoli a che la specie animale in argomento non venga affatto toccata, bensì salvaguarda ! In effetti non è affatto facile mettere tutti d’accordo, nemmeno sul tema “piccioni/si, piccioni/no !” a conferma che il mondo è bello perché è vario ! Già, ma intanto andatelo a dire voi il concetto del “piccione/si” a coloro che ogni santo giorno devono ripulire balconi, finestre, poggi e terrazze dai depositi di tali volatili !