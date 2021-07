di Tonino Atella

Una figura, quella di Francesco Giampietri, scrittore, filosofo e docente universitario a Cassino, che il Comune di Venafro intende ricordare con una cerimonia significativa : intitolandogli il vialetto d’ingresso della Palazzina Liberty al rione Ciaraffella. Il tutto avverrà nella mattinata di sabato 17 luglio, presenti i familiari dello sfortunato Francesco, rappresentanti delle istituzioni pubbliche, amici e cittadini venafrani. Francesco Giampietri venne portato via, ancora giovanissimo, da male incurabile dopo essersi lasciato apprezzare per le sue proprietà linguistiche e culturali in genere.

Tra l’altro era titolare di cattedra di Storia della Filosofia all’Università Statale di Cassino. Diversi i suoi lavori editoriali di cui si ricorda il primo in assoluto, ossia “Il cielo sceso a corte – Diritto a politica nel pensiero di Leibniz”, presentato nel centro storico di Venafro al cospetto dei suoi familiari e degli amici della prima ora.