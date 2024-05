l’ Enel Distribuzione, comunica che a seguito di lavori sugli impianti, il giorno venerdi 31 maggio 2024 – sarà sospesa l’erogazione di energia elettrica in alcune zone di Venafro, dalle ore 9.00 alle ore 16.30. Queste le vie interessate:

Via V.Emanuele III – numeri: 19 – 27 – 31 – dal 37 al 43 – 56 – 58 – 62 – 66 dal 70 al 72 – 76 – dal n. 80 al 84 – 88 -sn

Via Volturno – numeri: da 17 a 21 – 25 – 39 -41 -dal 14 al 16 – dal 20 al 26 – dal 30 al 32 – sn

Via Colonia Giulia numeri: 67 – 275 – 304 – da 314 a 322 -326 – sn

Via dei Gladiatori – numeri: da 1 a 5 – 1a – da 2 a 8 – 2a

Via Vittorio Alfieri – numeri: sn

L’Enel comunica altresì che durante l’effettuazione dei lavori, l’erogazione dell’energia elettrica potrebbe essere momentaneamente riattivata. Per tale ragione invita gli utenti a non commettere imprudenze e a non utilizzare gli ascensori