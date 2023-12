di Redazione

Di fronte a certe situazioni difficili come quelle dell’inquinamento, sicuramente queste ennesime lamentele dei cittadini sembrano quisquilie, ma non si può tacere l’inerzia e non sollecitare l’Amministrazione Comunale a fare qualcosa anche in queste continue segnalazioni sulla scarsa illuminazione di diverse zone della città. Come sempre ben evidenziate, in maniera inconfutabile, da foto che indicano lo stato delle cose, i cittadini continuano a segnalare i disservizi, lamentandosi col Comune sull’assenza di interventi risolutivi. Una città a due facce: quella che si occupa di abbellire, illuminare Venafro in occasione delle festività natalizie e chi non può fare altro che fare segnalazioni, spesso vanificate dall’assenza di soluzioni. Questa non è una caccia alle streghe, attenzione, non è una smodata ricerca di colpevoli da parte dei cittadini che pongono in evidenza queste carenze; siano esse la salute di tutti o il buio in diversi quartieri cittadini; è solo questione di rispetto, punto! Quella che l’ Amministrazione Comunale deve a tutta la città, che non pretende l’impossibile, vuole semplicemente il giusto, il minimo sindacale, insomma! Non è un buon biglietto da visita, secondo i tanti venafrani che evidenziano il problema della carente illuminazione, avere tratti di via Campania, tra gli altri, uno degli ingressi principali della città, quasi al buio, e le foto inviate a questa redazione sono la prova provata che non si sta insinuando nulla, anzi, si stanno evidenziando i problemi, constatando, esclusivamente, la realtà dei fatti. Del resto, se non esiste peggior sordo di chi non vuol sentire, cos’altro si può fare per risolvere questa annosa questione? Forse una manifestazione pubblica che porti alla luce (il caso di dire) le tante carenze infrastrutturali, l’assenza o l’incompletezza di diversi servizi pubblici in capo al Comune? Se così fosse sarebbe una sconfitta non solo per il Sindaco e la sua maggioranza, ma dell’intera città, visto che l’attuale Amministrazione è la continuità di un percorso politico-amministrativo che aveva promesso che certi errori non sarebbero stati ripetuti. Qui la politica c’entra poco, qui si sta parlando di trovare soluzioni, utili e necessarie per una città, da parte di chi è deputato ad agire. Le chiacchiere senza essere seguite dai fatti, stanno a zero!