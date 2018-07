A Venafro, i militari della locale Stazione, hanno denunciato alla competente Autorità Giudiziaria per il reato di truffa, il titolare di un autosalone ubicato in provincia di Isernia, il quale poneva in vendita un’autovettura usata per un valore di circa quindicimila euro, acquistata da una donna.

Il commerciante, secondo quanto accertato dai militari, aveva inoltrato ed ottenuto un finanziamento, a nome dell’acquirente, per il pagamento dell’auto, intascando i soldi, senza aver mai consegnato il veicolo.