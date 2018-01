Il Comitato venafrano “Ora Basta” ha aderito convintamente all’iniziativa nazionale “Cambiamo l’aria”. I cittadini di venafro sono tornati a mobilitarsi per lottare energicamente contro l’inquinamento ambientale che opprime il territorio venafrano e incide pesantemente sulla salute di adulti e bambini. In solo due giorni, 20 e 21 gennaio, il Comitato ha raccolto centinaia di firme. La raccolta firme, per chi intende aderire, proseguirà fino a metà marzo.

Il “Firma Day” si basa su su tre punti fondamentali:

– stop alla puzza;

– fermare gli inceneritori;

– più soldi al riciclo.

Il promotore dell’iniziativa, Raffaele Siano, ha dichiarato che la campagna proseguirà in modo più capillare su tutto il territorio venafrano e che sarà possibile raccogliere le firme fino metà marzo grazie all’ausilio di alcuni volontari. Siano si augura che anche altri Comuni della Valle del Volturno si facciano avanti per collaborare perchè l’unione fa la forza. L’obiettivo è quello di arrivare mille firme. Come si ricorderà, il Comitato “Ora Basta”, ha raccolto anche le copie delle schede elettorali, in segno di protesta, per consegnarle al prefetto di Isernia Guida.