Le aziende informano

Si è svolto nella giornata di ieri, giovedì 26 settembre, presso la sala conferenze della Elcom Distribuzione S.r.l. a Venafro, un incontro tecnico-pratico a cura di “BFT”.

Oggi Bft è attiva in tutto il mondo, con 20 filiali e oltre 530 distributori in oltre 120 Paesi. L’azienda offre soluzioni avanzate, con caratteristiche uniche ed esclusive. Allo stesso tempo semplici, fruibili, vicine alle persone. Tecnologie di nuova generazione studiate per migliorare la vita di tutti: degli installatori e di chi le utilizza. Una tecnologia veloce, smart, sempre in accelerazione: per avanzare al ritmo dell’innovazione e, insieme a voi, essere sempre un passo avanti. Ideare soluzioni tecnologiche innovative per offrire importanti strumenti professionali agli installatori e maggiore indipendenza all’utente finale. BFT è azienda leader nel settore di articoli per l’automazione cancelli. Motori per cancelli scorrevoli o a battenti, telecomandi, lampeggiatori sono alcuni dei prodotti che la BFT produce per automatizzare il cancello o la serranda.

Nel corso del meeting gli argomenti in discussione hanno riguardato nello specifico:

– Presentazione delle novità BFT

– Protocollo D-Track per installare in massima sicurezza

– Il nuovo software per un controllo completo delle automazioni

– Nuove opportunità e soluzioni

Hanno relazionato sugli argomenti menzionati: Giovanni Meschieri e Fabrizio Cicconetti

Da registrare un folta partecipazione degli addetti ai lavori che hanno apprezzato l’iniziativa valutandola in maniera molto positiva. Il lavoro dell’installatore va ben oltre il semplice montaggio di una serie di componenti, infatti, deve fornire anche una risposta a una specifica problematica del cliente. L’incontro informativo con Bft può fare la differenza per un installatore che, grazie al supporto tecnico dell’azienda, puo’ migliorare le propria capacità tecniche, di marketing e commerciali.