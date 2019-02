Degrado urbano a Venafro, incuria e sporcizia regnano sovrani. Inaccettabile per una realtà urbana che dovrebbe puntare su turismo e cultura. Questa foto che ci hanno segnalato, postata su Facebook, dimostra ancora una volta, qualora ce ne fosse bisogno, lo stato in cui versa la città: davvero ridotta male!

Erbacce che crescono rigogliose, una rete metallica piegata, coperta di plastica e lamiere, che ricorda la recinzione di un campo profughi. Possibile mai che chi passa per Venafro debba trovarsi dinanzi ad uno spettacolo simile? Questa situazione spesso si riscontra in alcune zone periferiche, ma anche in centro. Per non parlare di diverse strade che di sovente restano al buio per giorni e giorni creando ulteriori problemi. Sono tante le segnalazioni dei cittadini che arrivano in redazione.

In alcuni casi le amministrazioni comunali cercano di correre ai ripari per arginare il problema, ma frequentemente con scarsi risultati, perché dopo l’annuncio, spesso solo verbale, cambia poco o nulla. Fino a questo momento, tutte le sollecitazioni e gli appelli fatti, per restituire un pò di decoro alla città, sono caduti nel vuoto. In conclusione, la speranza è di un pronto intervento che spazzi via sporcizia e degrado contando anche sulla collaborazione dei cittadini.