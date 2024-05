di Redazione

Tra le tante kermesse serali che compongono il periodo di fine primavera-inizio estate nel panorama podistico italiano, un ruolo di primo piano lo assume già da anni il Trofeo San Nicandro, la corsa di Venafro (IS) che con le sue 21 edizioni già disputate è una delle decane in questo particolare scenario. Una gara che ha sempre avuto al via il meglio dell’atletica italiana e non solo, con un albo d’oro davvero prestigioso. Il prossimo 8 giugno si aggiungeranno altri nomi di spicco, perché l’appuntamento fa gola ed è inserito nell’agenda di importanti nomi del mezzofondo. La gara sui 10 km, presentata mercoledì 30 maggio in un contesto particolare come la palazzina Liberty di Venafro, è parte del calendario nazionale Fidal, e intorno ad essa è stato costruito un programma di evento che praticamente coinvolge tutta la settimana del bellissimo centro molisano. Il 3 giugno ad esempio, si svolgerà alle 10:00 un interessante convegno sull’Alimentazione sostenuto da Neuromed, main sponsor della manifestazione. “Sosteniamo da anni il Trofeo San Nicandro e siamo sempre presenti alla manifestazione sportiva portando in essa l’obiettivo di promuovere gli obiettivi sportivi e sociali insieme all’importanza della ricerca scientifica – afferma il Presidente della Fondazione Neuromed Mario Pietracupa, che sarà presente al convegno – Lo facciamo per avvicinare la scienza ai cittadini come base culturale per le giovani generazioni. Per far capire proprio ai ragazzi quali sono i corretti stili di vita per una migliore qualità della vita legata alla prevenzione. Lo facciamo parlando in maniera semplice e diretta anche grazie a manifestazioni come questa che quest’anno organizza una piccola maratona non competitiva per gli studenti. Incontreremo poi nel centro ricerche Neuromed gli studenti dell’Istituto Giordano per parlare con loro di sport e alimentazione. Sport e salute, un abbinamento che funziona per accrescere la cultura e promuovere obiettivi di salute collettiva”. Lo spazio agonistico per i più giovani sarà il Trofeo A.Giordano, gara sui 3 km riservata agli studenti dell’Istituto Omnicomprensivo con partenza l’8 giugno alle 17:30, il giusto antipasto alla prova degli agonisti sui 10 km che prenderà il via alle 18:30. Il giorno dopo Venafro sarà ancora al centro di attività, come il laboratorio di mosaico artistico sempre presso le sale della Palazzina Liberty alla presenza del maestro Pietro Coraggio e alla stessa ora una visita guidata attraverso le bellezze del centro storico di Venafro. Un programma fortemente voluto dalla società organizzatrice Atletica Venafro attraverso il sostegno di Coni, Fidal, Regione Molise, provincia di Isernia, Comune di Venafro e Lilt, ma anche di prestigiosi sponsor come, oltre alla Neuromed, Acrobatica e Faga Gioielli. Venafro è pronta per un’altra grande serata di sport.