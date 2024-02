di Redazione

“Anche quest’anno, come Amministrazione, abbiamo creduto di sostenere gli eventi proposti e organizzati dalle associazioni per il Carnevale – dice il sindaco Alfredo Ricci. Lo scopo, fin dal primo anno della passata Amministrazione, è stato quello di rilanciare il Carnevale per le famiglie e i loro bambini, per i giovani, per tutti. E ogni anno possiamo dire che l’obiettivo sia raggiunto in maniera maggiore. Ormai il Carnevale venafrano sta diventando sempre più un riferimento per un comprensorio che va ben oltre il nostro Comune”.

Dopo il rinvio degli appuntamenti di domenica a causa del previsto maltempo, ieri il centro di Venafro è stato invaso da una fantastica festa, all’insegna della tradizione, del divertimento sano, della gioia, così per i bambini, a cui sono state dedicate animazione e colori, così per i tanti adulti. “Quest’anno, la riscoperta della rappresentazione della FOLLIA, che mancava dal 1983, ha coinvolto ed entusiasmato davvero tutti. Voglio, allora, ringraziare – continua il sindaco – tutti coloro che hanno lavorato alla buona riuscita di questi eventi, l’Associazione Parasacco in primis, che ha lanciato l’idea di riportare nelle nostre strade la FOLLIA e ne ha curato la realizzazione, e con loro tutte le associazioni e i singoli che hanno aderito e vi hanno preso parte con entusiasmo e passione. Un grazie speciale va all’Orchestra dell’Istituto Comprensivo “L. Pilla”, ai suoi musicisti e maestri, e alla prof.ssa Ilaria Greco, che si è spesa in modo particolare mettendoci professionalità e competenza. Con loro voglio ringraziare chi ha lavorato dietro le quinte, la preziosa costumista Patrizia Marinelli e i tecnici che in vario modo hanno reso possibile tutto quello che è andato in scena ieri. E ancora un grazie speciale va all’Associazione Con Il Cuore di Ceppagna e agli Amici del Carnevale di Pozzilli, che anche quest’anno hanno arricchito il Carnevale con i loro carri allegorici, e ai diversi gruppi e associazioni della Parrocchia San Giovanni in Platea per la riuscitissima festa organizzata in piazza Porta Nuova per i più piccoli. Come Amministrazione continueremo a sostenere, sia organizzativamente sia finanziariamente, le iniziative, come quelle di Carnevale, che vengono proposte dalle associazioni nella logica di riscoprire e rilanciare le nostre migliori tradizioni. Lo facciamo da anni, convinti che nella collaborazione con le associazioni e nel sostegno, da ogni punto di vista, alle loro iniziative possa esserci il segreto di un rilancio di momenti di aggregazione culturale e ricreativa, se possibile all’insegna della riscoperta di belle tradizioni, come quest’anno per la FOLLIA. Un ultimo grazie lo voglio rivolgere al consigliere Aurelio Elcino, che in ogni occasione, e anche stavolta, è un valido collaboratore e una garanzia di capacità di raccordo tra Amministrazione e associazioni, per rendere possibile la migliore riuscita degli eventi”. Anche in occasione di questo Carnevale, infatti, il fondamentale raccordo tra Amministrazione, associazioni e cittadini ha consentito di centrare l’obiettivo. L’appuntamento conclusivo è ora previsto per sabato pomeriggio a Ceppagna, dove è in programma la festa di Carnevale, rimandata sabato scorso per il maltempo.