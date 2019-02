Le visite guidate al museo inizieranno alla fine del mese di marzo. Nell’antica e bellissima Palazzina Liberty, testimonianza storica e architettonica di un passato ormai remoto, grazie alla collaborazione del Parco dell’Olivo di Venafro, trova sede il Museo dell’Arte Contadina.

La collezione di attrezzi legata a tale cultura è nata dalla passione e dall’impegno di Daniele Di Meo, presidente dell’Associazione Cippus Informa Molise che è riuscito, anche in virtù di alcune donazioni, a farla diventare un patrimonio dell’intera comunità di Venafro e del Molise tutto, per l’accurato lavoro di ricerca e di catalogazione, fruibile per tutti coloro che abbiano il piacere di farvi visita.

L’intento di questa Associazione e del suo presidente Daniele Di Meo, è quello di far conoscere alle future generazioni quella che è stata la nostra cultura contadina per molti secoli fino alla metà del 900. Salvare la nostra memoria per riscoprire le radici più umane e più vere. Onorare il passato, impregnato di fatica e di miseria ma anche di sani valori, oggi scomparsi, è il nostro obiettivo. Entrare nel museo, che raccoglie circa 300 oggetti, legati al duro lavoro dei campi, è come entrare in una macchina del tempo che ci fa rivivere e rimpiangere momenti di vita vissuta, radicati nel territorio di Venafro.

Conoscere oggetti legati a vari mestieri, ai cicli agricoli, alla cura degli animali, alla tessitura e alle attività quotidiane che si svolgevano nelle nostre corti e case, anche tra canti e musiche popolari, provoca forti emozioni e rimpianti. Molti di questi oggetti sono ormai andati in disuso e sconosciuti alle nuove generazioni. Il loro utilizzo e funzionamento rimane patrimonio culturale di un numero sempre più ristretto di persone.

Il Museo così diventa un documento storico di un’epoca che, a poco a poco, è andata scomparendo e una visita susciterà in tutti i visitatori grande interesse ed entusiasmo. Molise… la nostra terra. In Convenzione con l’Ente Parco Regionale dell’Olivo di Venafro. Per Informazioni orari museo contattare il 346/0622451