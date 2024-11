di Redazione

Il Supermercato Decò Superfresco del del Gruppo alimentare D’Appollonio è pronto per riaprire le sue porte al pubblico, offrendo una gamma ancora più ampia di prodotti di qualità, pensati per soddisfare ogni esigenza dei propri clienti. Con il suo rinnovamento, il supermercato si propone di diventare sempre più un punto di riferimento per chi cerca prodotti di qualità senza rinunciare alla convenienza. L’apertura del punto vendita di Via Pedemontana a Venafro è prevista per il prossimo 4 dicembre in un ambiente più moderno, funzionale e accogliente, dove i clienti possano fare la spesa in modo comodo e piacevole e trovare una vasta offerta di prodotti di alta qualità, a prezzi competitivi. Il Decò Superfresco, come nella tradizione portata avanti da decenni dal Gruppo D’Appollonio, continua nell’intento di offrire un’esperienza di acquisto moderna ma sempre attenta alle esigenze del consumatore.