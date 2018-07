Il Consigliere comunale, con delega allo sport, Fabrizio Tombolini, ha convocato per giovedì 19 luglio, alle ore 17, una riunione con tutte le associazioni sportive cittadine, presso la sala consiliare del Comune di Venafro, per discutere delle iniziative che verranno prese in vista della nuova stagione sportiva. Un incontro che vedrà anche la partecipazione del sindaco di Venafro, avv. Alfredo Ricci. Tutte le associazioni sportive sono invitate a partecipare.