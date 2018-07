Riceviamo e pubblichiamo

Siamo costretti a dover riparlare del degrado e dell’inciviltà che regnano nell’area del venafrano, questa volta i fari sono puntati nella zona in cui si trova il Centro Commerciale La Madonnella.

“La zona dove sono ubicate diverse aziende è ridotta a discarica a cielo aperto nell’indifferenza generale, una situazione che oramai si protrae da troppo tempo e che purtroppo continua a peggiorare. Ognuno si sente in diritto di gettare qualunque tipo di rifiuto senza preoccuparsi minimamente delle conseguenze sull’ambiente e sulla salute dei cittadini.

A prescindere dai divieti, nessuno fa nulla, gli organi di controllo non controllano, gli enti preposti restano immobili e tutto va avanti come se nulla fosse. A che serve fare segnalazioni se poi non interviene nessuno?

Per ripulire la zona servirebbe un intervento massiccio, visto che da tempo l’area in questione viene utilizzata come una discarica. Lanciamo l’ennesimo appello all’amministrazione comunale di Venafro perché intervenga celermente per far rimuovere i rifiuti presenti presso il Centro Commerciale La Madonnella. Questo degrado non è più tollerabile, è ora di dire BASTA!”