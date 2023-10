di T.A.

NUOVA PUNTATA DI “VENAFRO NON LE MANDA A DIRE”

Non si pensava, francamente, che avesse un seguito tale. Il riferimento è per la neo rubrica giornalistica di FuturoMolise dal titolo “Venafro non le manda a dire”, aperta a chicchessia -amministratori municipali e comuni cittadini- ovviamente nel rispetto della legge, della correttezza e della decenza. Ebbene sono arrivate in redazione foto assai significative di quanto non va a Venafro e che si pubblicano con la speranza che le istituzioni pubbliche preposte e i lavoratori addetti intervengano a sanare situazioni in certi casi al limite della decenza socio/civile. Quest’oggi “Venafro non le manda a dire”, grazie a foto e video trasmessi dai lettori, è incentrata prevalentemente sull’area delle acque sorgive della città al rione Ciaraffella. Testimonianze inequivocabili di una realtà inaccettabile nel cuore di Venafro che va assolutamente sanata per il miglior vivere civile, per il decoro, per l’ambiente e per il buon nome della città. In succinta sintesi presentiamo il video di un topo che “passeggia” indisturbato … sulle acque della laghetto e foto della pessima tenuta di storiche strutture pubbliche quali le Fontane della Grotta e della Regina, lo storico “Quadrato” (negli anni ’60 “la spiaggia” dei giovani venafrani per i tanti tuffi estivi nelle sue acque oggi purtroppo ricolme di plastica ed oggetti vari), le “Quattro Cannelle” ed altro ancora, che andrebbe preservato ed invece tanto non accade. Quindi la tristissima segnalazione, questa volta non corredata da foto, di una “siringa” abbandonata in pieno centro abitato e che lascia riflettere un sacco ! L‘augurio è che si sappia finalmente intervenire a sanare e restituire a Venafro l’immagine che le spetta di città pulita, ordinata e sana sotto il profilo sociale.