A Venafro, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della locale Compagnia, nel corso di un controllo hanno fermato un’autovettura con a bordo un ventenne di origine Casertana.

Il giovane che alla vista dei Militari ha mostrato chiari segni di nervosismo è stato sottoposto a perquisizione, durante la quale sono stati rinvenuti in suo possesso involucri contenenti dosi di hashish e marijuana.

Le sostanze stupefacenti sono state sottoposte a sequestro mentre il giovane dovrà rispondere di detenzione illegale di stupefacente. Ulteriori indagini sono in corso per accertare se la droga era per uso personale o se destinata all’attività di spaccio in provincia di Isernia.