di Redazione

Si terrà venerdì 24 gennaio, alle ore 16:00, presso la Palazzina Liberty, la conferenza stampa di presentazione della Venafro Half Marathon.

La competizione, giunta alla quarta edizione, vedrà gli atleti specialisti della distanza competere, tra l’altro, per migliorare i propri personali su un percorso tutto pianeggiante che si snoda lungo il torrente Rava. Oltre a parlare degli atleti in gara, la conferenza sarà l’occasione per presentare le collaborazioni consolidate nonché le aziende che per la prima volta hanno deciso di supportare la manifestazione; è il caso della Cardines Costruzioni che ha brandizzato la t-shirt tecnica che gli iscritti troveranno nel pacco gara. Tra i fornitori dell’evento, inoltre, due eccellenze molisane quali Acqua Santa Croce e La Molisana. Sempre nell’ottica di promuovere attraverso lo sport il territorio e i suoi prodotti tipici sono state confermate le collaborazioni con l’Oleificio Carcillo e il Biscottificio Le Quattro Cannelle.

Il Presidente dell’Atletica Venafro Massimiliano Terracciano ringrazia tutti i partners per l’importante sostegno a quella che ormai è diventata una delle manifestazioni di corsa su strada più importanti della regione Molise. Dall’altro, va riconosciuto alla Faga Gioielli Atletica Venafro il merito per il grande lavoro messo in campo per offrire un’organizzazione puntuale che possa soddisfare tanto gli atleti quanto il pubblico.