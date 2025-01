di Redazione

Domani alle ore 16.00 a Venafro – Palazzina Liberty il presidente della Faga Gioielli Atletica Venafro Massimiliano Terracciano, insieme al sindaco di Venafro Alfredo Ricci, svelerà tutti i dettagli della Venafro Half Marathon 4° Trofeo Provincia di Isernia – Città di Venafro in programma domenica 2 febbraio. All’incontro con la stampa saranno presenti anche il presidente della Provincia di Isernia Daniele Saia, il presidente della FIDAL Molise Agostino Caputo, il coordinatore regionale di Sport e Salute Angelo Campofredano, l’onorevole Elisabetta Lancellotta consigliere nazionale del CONI. Sarà illustrato il percorso, ma anche il piano della viabilità per minimizzare i disagi e garantire la sicurezza. Saranno presentati gli atleti iscritti, soprattutto coloro che puntano ad aggiudicarsi il Trofeo. Si parlerà dei servizi offerti agli atleti, per i quali ci sarà il pettorale personalizzato, per l’iscrizione pervenute entro il 28 gennaio, l’iconica medaglia e il pacco gara con prodotti tipici locali offerti dagli sponsor. Tra i servizi a disposizione dei partecipanti è riconfermata la presenza di esperti pacer con il compito di aiutare gli atleti a mantenere andature prestabilite: servizio molto apprezzato nella passata edizione. È riconfermata altresì tutta la logistica presso il Venafro Palace Hotel. Inoltre, nel corso della conferenza spazio sarà dato alle aziende che sostengono l’evento, in particolare, agli official sponsor Cardines Costruzioni, Colacem ed Herambiente, senza il cui prezioso supporto la manifestazione non avrebbe potuto realizzarsi.