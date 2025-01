di Redazione

Nel corso della conferenza stampa di presentazione della Venafro Half Marathon 4° Trofeo Provincia di Isernia – Città di Venafro, che si è tenuta ieri pomeriggio alla Palazzina Liberty, si è parlato del veloce percorso che consentirà ai partecipanti di ritoccare il loro personale. Al momento, le iscrizioni alla 21 Km hanno raggiunto quota 420: un buon numero considerando che la chiusura delle stesse è fissata alle ore 12:00 di martedì 28 gennaio; un valore importante considerando, inoltre, la larga partecipazione da fuori regione, con società laziali e campane presenti in gran numero.

Il presidente dell’Atletica Venafro Massimiliano Terracciano ha annunciato con orgoglio la partecipazione dell’atleta Fiamme Oro Daniele D’Onofrio, già vincitore della seconda edizione; come nel 2022, per l’atleta in forza alla Polizia di Stato la Venafro Half Marathon è tappa di avvicinamento alla maratona di Siviglia. Anche in virtù della partecipazione di Daniele D’Onofrio alla gara in programma domenica 2 febbraio, alla conferenza stampa era presente il funzionario della Questura di Isernia dott. Mauro Sanità ringraziato dai presenti e, in particolare, dall’on. Elisabetta Lancellotta per il lavoro che la Polizia offre in termini di sicurezza anche in queste occasioni.

Il sindaco di Venafro Alfredo Ricci ha posto l’accento sull’importanza della promozione territoriale che eventi come la mezza maratona sono in grado di realizzare; la vicinanza dell’Amministrazione, compatibilmente con le disponibilità del Comune, non può mancare, rappresenta il riconoscimento alle associazioni che operano con tanto costanza ed impegno sul territorio. Un plauso all’attività della Faga Gioielli Atletica Venafro è stato fatto pure da Angelo Campofredano coordinatore regionale di Sport e Salute, che ha ribadito la valenza sociale e di cultura del benessere dello sport in generale e, ancor più, di manifestazioni di respiro nazionale come il Trofeo Provincia di Isernia – Città di Venafro che anche quest’anno si fregia del titolo di gara nazionale Bronze.

Con Agostino Caputo neo presidente della FIDAL Molise si è dibattuto dello stato di salute dell’atletica molisana, del confronto avviato con tutte le società per rilanciare il settore Master ma soprattutto della rilevanza che nel corso del suo mandato si vorrà dare all’attività giovanile. A tal riguardo, l’on. Lancellotta ha annunciato che la proposta legislativa di cui è stata emozionata relatrice in Commissione Affari Sociali di ripristino dei Giochi della Gioventù sarà presto legge. La Consigliera Nazionale CONI ha sottolineato, inoltre, l’importanza della collaborazione tra istituzioni, a partire dalla Regione, nonché la sensibilità che il Sindaco Ricci ha sempre avuto per lo sport e per la corsa su strada in particolare.

L’appuntamento è, dunque, fissato a Venafro per domenica 2 febbraio, con partenza alle ore 9.30, dove si attendono tanti sportivi, ma anche semplici appassionati e curiosi a fare il tifo.