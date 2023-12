di T.A.

Un ingaggio che ha tutto il sapore del rilancio stagionale per il Venafro. La squadra del Presidente Nicandro Patriciello ha ingaggiato infatti l’esperto bomber Nicola Panico, un ex del Venafro nelle passate stagioni e che sin qui quest’anno aveva vestito la casacca dell’Alto Casertano affermandosi quale capocannoniere dell’eccellenza calcistica molisana. “Abbiamo saputo della sua disponibilità a cambiare squadra –spiega il presidente del Venafro – e conoscendo Panico non abbiamo indugiato ad accasarlo. Se il mister del Venafro, De Rosa, può giocare già domenica pomeriggio al Del Prete in occasione di Venafro/Castel di Sangro, match delicato”. Perché Panico? “Non abbiamo rinnovato il contratto col nostro precedente attaccante –spiega Patriciello- per cui c’era un ruolo da coprire. Si è presentata l’occasione Panico e l’abbiamo tesserato. Pensiamo ad un futuro stagionale di buone prospettive, essendo ben messi in Coppa Italia e in corsa per i play off in eccellenza. Chiediamo perciò ai tifosi vicinanza e sostegno. Assieme possiamo fare grandi cose. Anticipo che arriverà anche un nuovo ed affidabile centrocampista per potenziare ulteriormente il Venafro”. Nicandro Patriciello scommette quindi sul suo Venafro, potenziandolo e guardando avanti fiducioso.