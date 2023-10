di T.A.

Si era nell’ottobre ’43, il secondo tragico conflitto mondiale imperversava dappertutto in Italia ed il meridione della penisola non sfuggiva a cannoneggiamenti e bombardamenti. La stessa Venafro, data la vicinanza con Cassino e la Linea Gustav, andava soggetta a furiosi attacchi con tante distruzioni e centinaia di civili caduti a terra. In particolare l’abitato venafrano venne preso di mira dagli stessi statunitensi e dalle truppe loro alleate in quanto alla periferia ovest dell’abitato, zona Campaglione, si erano asserragliati i nazisti lì accampatisi prima di sferrare l’attacco alla vicina città ciociara ed alla storica Abbazia Benedettina di Montecassino, dove i tedeschi pensavano ci fossero le truppe statunitensi. Venafro quindi doveva vedersela coi tedeschi al Campaglione e contemporaneamente con cannoneggiamenti e bombardamenti americani che cercavano di colpire i nazisti. Data la delicatissima situazione tanti venafrani ripararono nei Comuni o sui monti della zona, ma in tanti non riuscirono ad allontanarsi, preferendo trovare ripari e rifugi di fortuna nell’abitato urbano. Di costoro in 18 si rifugiarono in una grotta di epoca romana in località Chiaione, vicinanze della Cattedrale, sperando di farla franca. Non ebbero fortuna ! Il loro riparo venne centrato dai cannoneggiamenti statunitensi, sparati per colpire il vicino accampamento tedesco al Campaglione poco distante, e in 18 tra fanciulli, donne, uomini ed anziani sia di Venafro che di Carpinone trovarono la morte in quella triste grotta di Chiaione. I loro nomi : Fernando Ottaviano, Nicandro e Mario Vaccone, Michelina Testa, Antonio Giannini, Giacinta Leva, Giuseppina Verrecchia, Maria Carmela Iannacone, Bambina Policella,Giovanni Colangelo, Emilia Tagliaferri, Paolo e Lucio Andreozzi, Luigia Conte, Crescenzo Ricchiuti, Giacomina, Clara e Filomena Natale (quest’ultima rinvenuta cadavere sotto le macerie sei mesi dopo i bombardamenti !). Il Comune di Venafro, la Regione Molise e Winterline hanno commemorato ieri tale sacrificio apponendo targa e fiori sul piazzale antistante la Cattedrale di Venafro, distante un centinaio di metri in linea d’aria dalla triste grotta di Chiaione, dopo che “I Venafrani per Venafro” avevano ricordato anni addietro il sacrificio con celebrazione religiosa nella vicina Chiesa del Carmine e cerimonia commemorativa al Monumento ai Caduti di tutte le guerre in piazza Vittorio Veneto al rione Mercato, deponendo fiori e ricordando i loro nomi. Sempre con la commemorazione pubblica della mattinata domenicale sul piazzale della Cattedrale ricordate anche tutte le vittime civili venafrane dei numerosi bombardamenti del “fuoco amico” dell’ottobre ’43, tra le pagine più tragiche della storia ultima di Venafro, i cui nominativi sono riportati in appositi marmi esposti all’esterno della Casa Municipale di piazza Cimorelli.